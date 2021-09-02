Дружина Віктора Павліка показала, як з розмахом відсвяткувала ювілей мами

Катерина влаштувала мамі справжнє свято.

Дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова, яка нещодавно показала фігуру в купальнику за 7 тижнів після пологів, розповіла про свято у її родині.

Так, мама Катерини відсвяткувала день народження. У жінки був ювілей, тож для неї Реп'яхова з цього приводу влаштувала справжній сюрприз.

У мами Катерини був ювілей / instagram.com/repyahovakate

instagram.com/repyahovakate

Реп'яхова зібрала усю їхню родину в одному з затишних закладів. Все було обставлено свіжими квітами, всюди були кульки, ну а стіл був заставлений усілякими смаколиками.

instagram.com/repyahovakate

"Я мамі пообіцяла свято ще декілька років тому. Стримала свою обіцянку", - зазначила Реп'яхова.

instagram.com/repyahovakate

Сама Катерина також підготувалася до свята. Вона накрутилася, зробила вечірній макіяж та була у рожевому костюмі – дружина Павліка мала дуже гарний вигляд.

instagram.com/repyahovakate

instagram.com/repyahovakate

instagram.com/repyahovakate

instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, не так давно Віктор Павлік розповів, через що свариться з молодою дружиною. Різниця у віці подружжя становить 29 років.

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