Дружина Віктора Павліка показала його архівне фото з густою кучерявою шевелюрою до плечей

Катерина також пригадала, якою була їхня перша зустріч.
Дружина українського співака Віктора Павліка – бізнесвумен та блогерка Катерина Реп'яхова – поділилася архівними світлинами та спогадами з коханим.
Так, у своєму фотоблогу Катерина дала відповідь на найпоширеніші запитання. Зокрема, підписники поцікавилися, звідки Віктор Павлік добре володіє турецькою мовою. У відповідь блогерка зазначила, що він жив серед турків тривалий час, і додала його архівне фото з молодості. На зображенні співак постає з довгою густою кучерявою шевелюрою і його майже не впізнати.
Окрім того, дружина зірки оприлюднила перше фото, зроблене з ним після одного з концертів у Миколаєві 2015 року. Так, Катерина зізналася, що це перша світлина, яка стала початком їхніх стосунків. І поділилася з підписниками історією їхнього знайомства.
"Любила творчість Віктора Павліка все життя. Приїхала до нього на концерт в Миколаїв. Подарувала величезний букет квітів. А потім після концерту випадково зустріла його в своєму готелі, в якому жив і він. Через двері", - пояснила бізнесвумен.
Нагадаємо, нещодавно 29-річна дружина Віктора Павліка відповіла на закиди, що вийшла заміж лише через гроші чоловіка.
Читайте також:
- Переможець "Танців з зірками" Макс Леонов після 11 років розійшовся з дружиною, якій зраджував
- Максим Галкін замилував фото з помітно підрослими дітьми-двійнятами від Алли Пугачової
- 42-річна Лілія Ребрик вперше показалася після пологів та розповіла про свій стан
- Друг Еллерта назвав Ксенію Мішину "складною" і пояснив, чому в неї не складається з чоловіками