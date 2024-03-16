Дружина Віктора Павліка показала його архівне фото з густою кучерявою шевелюрою до плечей

Дружина українського співака Віктора Павліка – бізнесвумен та блогерка Катерина Реп'яхова – поділилася архівними світлинами та спогадами з коханим.

Так, у своєму фотоблогу Катерина дала відповідь на найпоширеніші запитання. Зокрема, підписники поцікавилися, звідки Віктор Павлік добре володіє турецькою мовою. У відповідь блогерка зазначила, що він жив серед турків тривалий час, і додала його архівне фото з молодості. На зображенні співак постає з довгою густою кучерявою шевелюрою і його майже не впізнати.

Віктор Павлік / Фото: instagram.com/repyahovakate

Окрім того, дружина зірки оприлюднила перше фото, зроблене з ним після одного з концертів у Миколаєві 2015 року. Так, Катерина зізналася, що це перша світлина, яка стала початком їхніх стосунків. І поділилася з підписниками історією їхнього знайомства.

Віктор Павлік з дружиною / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Любила творчість Віктора Павліка все життя. Приїхала до нього на концерт в Миколаїв. Подарувала величезний букет квітів. А потім після концерту випадково зустріла його в своєму готелі, в якому жив і він. Через двері", - пояснила бізнесвумен.

Нагадаємо, нещодавно 29-річна дружина Віктора Павліка відповіла на закиди, що вийшла заміж лише через гроші чоловіка.

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