Дружина Віктора Павліка показалася з новим носом та порівняла фото до та після операції

Блогерці вже зняли гіпс, який їй наклали після операції.

Дружина співака Віктора Павліка - блогерка Катерина Реп'яхова – нарешті показала результат пластичної операції, яку їй нещодавно зробили на носі.

Сьогодні Каті вже зняли гіпс, який їй наклали після успішної ринопластики. Блогерка з нетерпінням чекала на те, аби побачити результат операції. Хоча вона трішки й хвилювалася. Результатом ринопластики Реп'яхова була задоволена.

Катерина Реп'яхова оцінила результат пластичної операції / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Цей момент, що хвилює. Побачити себе нову. Мені так лячно. Раптом не сподобається. Я шокована. Я просто шокована. Новий ніс! У мене серце вилітає! Прикольно!" – поділилася дружина Віктора Павліка.

Наразі ніс Каті досі набряклий. Остаточно блогерка відновиться приблизно через пів року. До речі, хоча гіпс зірці Мережі зняли, утім вона досі має ходити з пластиром на носі.

Фото Катерини Реп'яхової до та після операції / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Набряк зійде десь через пів року. Ще з пластиром ходити", - додала Реп'яхова.

Поки пластир Катерині Реп'яховій знімати не можна / Фото: instagram.com/repyahovakate

Блогерка зізнається, що досі не може звикнути до своєї нової зовнішності.

"Поки не можу звикнути", - поділилася Катя.

З часом Катерина Реп'яхова звикне до нової зовнішності / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп'яхова звернулася за послугами до пластичного хірурга. Загалом, блогерці зробили ринопластику та ліпофілінг. Кохана Віктора Павліка також розповідала, з якими неприємними відчуттями зіткнулася після операції.

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