Дружина Віктора Павліка поскаржилася на проблеми зі здоров'ям: "Мучуся вже пів року"

Дружина українського співака Віктора Павліка – бізнесвумен та блогерка Катерина Реп'яхова – поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.

У своєму Instagram Катя поділилася, що вже пів року її непокоїть біль у плечі, який виник після того, як вона почала займатися плаванням. Блогерка сподівалася, що проблема мине, однак цього не сталося.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

"У мене є одна проблема, з якою мучуся вже пів року. Скільки займаюся плаванням, стільки в мене і болить плече. В один момент я навіть подумала, що невже я маю залишити плавання, мені ж так подобається…Чесно сказати, я просто чекала, що воно мине. Але дива не сталося", - поділилася дружина Павліка.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Блогерка пішла до лікаря, аби з'ясувати, через що виникає біль і як із ним впоратися. Виявилося, що в Катерини в дитинстві була проблема з лівою рукою, через яку вона була частою гостею в травмпункті.

"Я нарешті дійшла до лікаря. Перше, що він у мене запитав, чи не було раніше травм. І тут я згадую, що в мене в дитинстві постійно випадала саме ліва рука. Травмпункт був звичним місцем для батьків. Мені багато разів вправляли ту руку", - пригадала Реп'яхова.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Врешті, Катерина в лікарні пройшла огляд, після чого їй призначили спеціальні тренування з лікарем-реабілітологом. Блогерка сподівається, що заняття їй допоможуть, а біль незабаром зникне.

"З моїм плечем мені рекомендовано кінезіотерапію. Тренування не просто з тренером, а з лікарем-реабілітологом. Кінезіотерапія – це вправи не такі, як у тренажерному залі. Не відчувається скутість та втома в тілі, відчуваєш легкість, приплив енергії і найголовніше те, що боліло – вже не болить", - поділилася Катерина.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова розповіла про проблеми зі здоров'ям у старшої доньки. До слова, Машу навіть довелося госпіталізувати до лікарні.

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