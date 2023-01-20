Дружина Віктора Павліка поскаржилася на проблемних сусідів у готелі в Житомирі: "Я в шоці"

Дружина співака Віктора Павліка та його концертна директорка Катерина Реп'яхова розповіла про проблеми, з якими родина зіткнулася в готелі.

Виконавець вирушив у концертний тур містами України, який розпочався з Житомира. Саме там співак з родиною та тещою зупинився в готелі.

У сторіз в Instagram Катерина поділилася, що їм дуже не пощастило з сусідами. Люди в номері навпроти влаштували гучну вечірку після 22 години - вони були напідпитку, голосно кричали, лаялися та курили в номері, що заборонено в готелі. У цей час мама блогерки разом з однорічним сином подружжя намагалися заснути.

Фото: instagram.com/repyahovakate

"Чоловік телефонує в готель, є проблема. Мама подзвонила поскаржилася", - розповіла дружина Павліка.

Співак зателефонував на рецепцію та попросив адміністрацію готелю щось вдіяти з цими постояльцями. Однак після того, як подружжя повернулося до готелю з вечері, на них чекали ще одні гучні сусіди. На їхньому поверсі одна пара не соромилася дуже гучно займатися коханням.

"Чути в нашому номері через двері. Я в шоці", - розповіла Катерина.

Фото: instagram.com/repyahovakate

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