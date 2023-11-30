Дружина Віктора Павліка поскаржилася, що їхній 2-річний син захворів

Дружина українського співака Віктора Павліка – бізнесвумен та блогерка Катерина Реп'яхова – поскаржилася, що їхній 2-річний син Михась захворів.

Невтішними новинами Катя поділилася в Instagram-stories. Блогерка рано-вранці опублікувала знімок сина, де він сидів на дивані. Катя зазначила, що Михась погано почувається.

"Захворів, моє пташенятко", - поділилася Реп'яхова.

Син Віктора Павліка та Катерини Реп'яхової / Фото: instagram.com/repyahovakate

Згодом дружина Віктора Павліка розповіла про симптоми хвороби. За словами Катерини, хлопчик кашляє, а вночі в нього піднялася температура.

"Михась сильно кашляє. Вночі була температура, вдень не було. Але дуже капризний", - поділилася блогерка.

Син Віктора Павліка та Катерини Реп'яхової захворів / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нині Катя займається лікуванням 2-річного сина та намагається більше часу проводити поруч з ним.

Катерина Реп'яхова з сином / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно молодший син акторки Анни Саліванчук захворів. У хлопчика піднялася висока температура, його нудило, а тілом пішло висипання. Лікарям довелося госпіталізувати сина артистки та поставити йому крапельницю.

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