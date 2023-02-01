Дружина Віктора Павліка потішила чоловіка практичним подарунком: "Розглядав його пів години, нюхав"

Як зізналась Катерина, вона спеціально чекала на той момент, щоб зробити коханому сюрприз тоді, коли вони будуть вдома лише удвох.

Дружина співака Віктора Павліка – блогерка та бізнесвумен Катерина Реп'яхова – показала, яким подарунком потішила чоловіка.

Зокрема, Катя вирішила зробити коханому практичний презент, аби він був виконавцю в нагоді і той ним користувався. Так, Катя подарувала Павліку шкіряний пасок.

"Подарувати чоловіку ремінь – це було 100% влучання. Розглядав його пів години, нюхав", - поділилася Катя та додала смайлик, що сміється.

Віктор Павлік оцінює подарунок від Катерини Реп'яхової / Фото: instagram.com/repyahovakate

До речі, подарунок Реп'яхова хотіла вручити чоловіку по-особливому. Тож вона дочекалася тієї миті, коли вони будуть вдома лише вдвох.

"Чекала на той момент, коли ми залишимося вдома вдвох, щоб подарувати подарунок", - додала Катя.

Катерина Реп'яхова зробила такий подарунок Віктору Павліку, коли вони були лише наодинці / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, раніше Катерина Реп'яхова розповіла, чим закінчився їхній публічний скандал з ексдружиною Віктора Павліка – Лорою Созаєвою. Також блогерка зізналась, навіщо винесла конфлікт назагал.

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