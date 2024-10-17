Дружина Віктора Павліка повідомила про проблеми зі здоров'ям: "П'ять років у ремісії і рецидив"

Дружина українського співака Віктора Павліка – блогерка Катерина Реп'яхова – пожалілася на проблеми зі здоров'ям.

Особистим обраниця виконавця поділилася у своєму Instagram. Реп'яхова зізналась, що до неї повернулася її стара хвороба. Зокрема, в блогерки стався гострий приступ циститу, що жодні ліки не допомагають. П'ять років Катерину не мучила хвороба, але знову повернулася.

"У мене гострий приступ циститу. П'ять років в ремісії і рецидив…Першою чергою дуже сильно боляче психологічно. Жодні ліки не допомагають, або дуже мало…", - поділилася блогерка.

Допис Катерини Реп'яхової / Фото: instagram.com/repyahovakate

Дружина Віктора Павліка переконана, що хвороба до неї повернулася через пережитий стрес. Нещодавно Катерина Реп'яхова зробила їхньому 3-річному синові генетичний тест. Як зізналась блогерка, вона тоді неабияк перенервувала, що нині це відображається на її здоров'ю.

"Отаким боком мені вилазить той генетичний тест. Так сильно я тоді перенервувала, що зараз моє здоров'я просто полетіло. Бережіть свою нервову систему, як можете", - порадила прихильникам блогерка.

Допис Катерини Реп'яхової / Фото: instagram.com/repyahovakate

Загалом, у Катерини Реп'яхової хронічний цистит. Утім, понад п'ять років хвороба не мучила блогерку, адже вона робила спеціальне щеплення в Німеччині, дія якого вже, ймовірно, припинилася. Тож, обраниця Павліка зазначила, як тільки почуватиметься краще, повторить цю процедуру.

"Такі флешбеки в минуле життя, де був хронічний цистит. Це було не життя…Я шукала лікування по всьому світу і знайшла у Німеччині. Виходить, що від першого щеплення минуло 6,5 років. Це дуже хороший результат. Як мине запалення, буду знову робити щеплення", - поділилася блогерка.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Федишин жалілася на проблеми зі здоров'ям. Артистці навіть довелося скасовувати концерти, адже лікарі забороняли їй виходити на сцену.

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