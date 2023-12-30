Дружина Віктора Павліка повідомила його діагноз і чому він опинився під крапельницею

Катерина поділилася, що дуже злякалася за чоловіка.

Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова вперше розповіла, що з артистом трапилося і чому він опинився під крапельницею.

Подробицями самопочуття артиста блогерка поділилася у сторіз своєї сторінки в Instagram. По-перше, Реп'яхова спростувала інформацію, що Павлік був госпіталізований до лікарні. Тобто лікарі приїздили і ставили крапельницю виконавцю вдома.

Також Реп'яхова зізналася, що дуже злякалася за чоловіка:

"Чоловік вдома, був і є. Його не госпіталізували нікуди. Сама вчора дуже настрашилася. Дякувати Богу, нічого серйозного. Гіпертонічний, не ускладнений криз. Тиск понизили. Вже все добре. Дякую кожному за хвилювання", - повідомила Реп'яхова у фотоблогу.

Віктор Павлік / Фото: instagram.com/repyahovakate

Зазначимо, що вчора ввечері дружина Віктора Павліка змусила фанів хвилюватися за нього. У сторіз своєї сторінки в Instagram Катерина Реп'яхова спочатку опублікувала відео, де вона кудись поспішає, а на наступному фото показала Віктора Павліка під крапельницею.

Також Реп'яхова написала, що "поки країна переживає таке лихо, я переживаю свою трагедію".

Дружина Віктора Павліка налякала, що з ним сталося / Фото: instagram.com/repyahovakate

Читайте також: