Дружина Віктора Павліка повідомила його діагноз і чому він опинився під крапельницею

Катерина поділилася, що дуже злякалася за чоловіка.
Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова вперше розповіла, що з артистом трапилося і чому він опинився під крапельницею.
Подробицями самопочуття артиста блогерка поділилася у сторіз своєї сторінки в Instagram. По-перше, Реп'яхова спростувала інформацію, що Павлік був госпіталізований до лікарні. Тобто лікарі приїздили і ставили крапельницю виконавцю вдома.
Також Реп'яхова зізналася, що дуже злякалася за чоловіка:
"Чоловік вдома, був і є. Його не госпіталізували нікуди. Сама вчора дуже настрашилася. Дякувати Богу, нічого серйозного. Гіпертонічний, не ускладнений криз. Тиск понизили. Вже все добре. Дякую кожному за хвилювання", - повідомила Реп'яхова у фотоблогу.
Зазначимо, що вчора ввечері дружина Віктора Павліка змусила фанів хвилюватися за нього. У сторіз своєї сторінки в Instagram Катерина Реп'яхова спочатку опублікувала відео, де вона кудись поспішає, а на наступному фото показала Віктора Павліка під крапельницею.
Також Реп'яхова написала, що "поки країна переживає таке лихо, я переживаю свою трагедію".
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