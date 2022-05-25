Дружина Віктора Павліка пояснила, чому він залишив Україну і як його випустили

Український співак, народний артист України Віктор Павлік поїхав до дружини та сина до Німеччини.
Наразі родина перебуває у Берліні. Про це у своїх Instagram-сторіз розповіла дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова.
Підписники Катерини поцікавилися у неї, як її чоловіка випустили з України під час військового положення, якщо йому ще немає 60. Обраниця виконавця пояснила, що її чоловік приїхав до Німеччини, аби дати благодійний концерт. На що отримав спеціальний дозвіл.
Також Катерина показала, як Віктор Павлік провів час з маленьким сином. Так, батько і малюк грали у наздоганялки на підлозі та гуляли німецькою столицею.
Потішила Катерина фанів, показавши, як Віктор Франкович збирав сина на прогулянку і заправив його штани у шкарпетки.
Нагадаємо, що не так давно Катерина Реп'яхова пережила не аби який стрес через хворобу сина. У 11-місячного Михайлика розболілося коліно, і Катерина злякалася, що це може бути остеомієліт.
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