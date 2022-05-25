Дружина Віктора Павліка пояснила, чому він залишив Україну і як його випустили

Дружина Віктора Павліка пояснила, чому він залишив Україну і як його випустили

Український співак, народний артист України Віктор Павлік поїхав до дружини та сина до Німеччини.

Наразі родина перебуває у Берліні. Про це у своїх Instagram-сторіз розповіла дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова.

Підписники Катерини поцікавилися у неї, як її чоловіка випустили з України під час військового положення, якщо йому ще немає 60. Обраниця виконавця пояснила, що її чоловік приїхав до Німеччини, аби дати благодійний концерт. На що отримав спеціальний дозвіл.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Також Катерина показала, як Віктор Павлік провів час з маленьким сином. Так, батько і малюк грали у наздоганялки на підлозі та гуляли німецькою столицею.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Фото: instagram.com/repyahovakate

Потішила Катерина фанів, показавши, як Віктор Франкович збирав сина на прогулянку і заправив його штани у шкарпетки.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, що не так давно Катерина Реп'яхова пережила не аби який стрес через хворобу сина. У 11-місячного Михайлика розболілося коліно, і Катерина злякалася, що це може бути остеомієліт.

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