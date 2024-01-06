Дружина Віктора Павліка поїхала до свекрухи й замилувала кадрами сина з бабусею

Дружина українського співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова, разом з їхнім 2-річним сином Михасем навідалися до бабусі Олександри, мами артиста.

Дружина знаменитості прямує до свого чоловіка в Яремче, де у нього запланований благодійний захід. Втім, по дорозі вона з Михасем вирішили заїхати ще в гості до мами Віктора Павліка. Бабуся Олександра була рада бачити невістку з онуком. Вони затишно поговорили.

Катерина Реп'яхова з сином навідали маму Віктора Павліка / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп'яхова з сином навідали маму Віктора Павліка / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп'яхова з сином навідали маму Віктора Павліка / Фото: instagram.com/repyahovakate

Також маленький Михась отримав в подарунок гроші від бабусі. Своєю чергою Катерина також привезла гостинців з Києва для свекрухи.

Катерина Реп'яхова з сином навідали маму Віктора Павліка / Фото: instagram.com/repyahovakate

За словами блогерки, син спочатку ніяковів, а потім не відходив від бабусі.

Катерина Реп'яхова з сином навідали маму Віктора Павліка / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп'яхова з сином навідали маму Віктора Павліка / Фото: instagram.com/repyahovakate

Також Реп'яхова поділилася з шанувальниками особистою історією. За її словами, вона втратила свою бабусю у 15 років. І саме тому для неї так важливо привозити їхнього спільного з Павліком сина до бабусі.

Катерина Реп'яхова з сином навідали маму Віктора Павліка / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно Віктор Павлік опинився під крапельницями. У нього діагностували гіпертонічний криз. Артист з нагоди зимових свят вперше після погіршення стану здоров'я вийшов на зв'язок зі своїми шанувальниками.

Читайте також: