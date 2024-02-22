Дружина Віктора Павліка пожалілася, що її 62-річній мамі втретє відмовили у виплаті пенсії

Дружина українського співака Віктора Павліка – бізнесвумен та блогерка Катерина Реп'яхова – пожалілася, що її мамі втретє відмовили у виплаті пенсій.

Обраниця виконавця у своєму Instagram поділилася, що її рідній людині вже 62 роки, і вона – пенсійного віку. Однак вже втретє мама Реп'яхової не може отримати виплати.

"Мою маму сьогодні засмутила одна новина. Їй втретє відмовили…Як думаєте, в чому? Мамі 62 роки і у неї немає пенсії. Хоча вона працювала більшість життя", - поділилася блогерка.

Катерина Реп'яхова з мамою / Фото: instagram.com/repyahovakate

Як поділилася Реп'яхова, у Пенсійному фонді під час оформлення пенсії постійно чогось не вистачає у документах. Втретє мамі блогерки відмовили у виплатах через те, що не було певної печатки, яку б мали поставити ще 1985 року.

"Мамі три рази відмовили в пенсії, тому що весь час їм чогось не вистачає. Цього разу не вистачає печатки, яку мали б поставити 1985 року у відділені народної освіти. Моя мама – вчитель математики", - пожалілася блогерка.

Мама Катерини Реп'яхової / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, раніше Катерина Реп'яхова розповідала про свої проблеми зі здоров'ям, від яких вона страждає вже пів року. Блогерка зізналась, що її мучить та чому вона мусила звернутися за допомогою до спеціалістів.

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