Дружина Віктора Павліка пожалілася, як він її образив: "Мабуть, не заслуговую або не закоханий"

Дружина українського співака Віктора Павліка – бізнесвумен та блогерка Катерина Реп'яхова – пожалілася, як чоловік її образив.

Наболілим Катя поділилася з підписниками в Instagram. Обраниця виконавця поскаржилася, що коханий у День святого Валентина не потішив її квітами. Реп'яхова додала, що навіть натякала на букет Віктору Павліку, однак той не зрозумів.

Це неабияк засмутило Катерину, тож вони навіть посварилися зі співаком. У фотоблогу блогерка показала їхнє листування.

Листування Віктора Павліка і Катерини Реп'яхової / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Я супер, якщо не рахувати, що всі дівчата сьогодні (14 лютого - прим. ред.) отримали квіти, тільки не я. Мабуть, не заслуговую або ти вже не закоханий", - висловила Катерина своє невдоволення чоловікові.

Схоже, Віктор Павлік зрозумів претензію дружини. Він перепросив у коханої, а також пообіцяв, що обов'язково виправиться та потішить її квітами.

А от шоумен Володимир Остапчук не забув подарував 23-річній дружині букет у День святого Валентина. Катерина Полтавська показала, який ще сюрприз їй влаштував шоумен та як вони разом провели свято.

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