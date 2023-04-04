Дружина Віктора Павліка придбала в кредит елітне авто вартістю понад 1,8 мільйона гривень

Перший внесок Катерина вже зробила.

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка та бізнесвумен Катерина Реп'яхова, поділилася з підписниками радісною новиною.

Знаменитість нарешті придбала новеньку автівку. Як розповіла Катя, машину вона купає в кредит. Утім, перший внесок, а це 60% від загальної суми, блогерка вже зробила.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Знаменитість поділилася, що кредит вона бере на три роки. Однак, Катя планує чимало працювати, аби виплатити його вже за рік.

"Беру кредит на три роки. Але планую його закрити за рік. Буду плідно працювати", - зазначила Катя.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Загалом, авто Реп'яхової коштує 50 тисяч доларів. Якщо цю суму перевести за нинішнім курсом у гривні, то це понад 1,8 мільйона.

Це точно не Audi Q8 / Фото: instagram.com/repyahovakate

Утім, саме авто Катя поки не поспішає показувати.

Нагадаємо, нещодавно й сам Віктор Павлік придбав нове авто. Співак обзавівся білим Land Rover, який він забрав із салону.

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