Дружина Віктора Павліка пригадала їхній болісний розрив: "Думала, що кінець нашій історії"

Дружина українського співака Віктора Павліка – блогерка Катерина Реп'яхова – пригадала, як вони з чоловіком припиняли стосунки.

Зокрема, Катя поспілкувалася з підписниками в Instagram-stories. Користувачі попросили блогерку розповісти, чи є у неї улюблені місця у Черкасах. Однак, виявилося, що з цим містом у Катерини пов'язаний болісний спогад.

Коли Реп'яхова була в Черкасах на концерті співачки Тіни Кароль, в їхніх стосунках з Віктором Павліком стався розрив. За словами Каті, вона думала, що вони вже не будуть разом, та сильно плакала через це. Однак, на щастя, закоханим все ж таки вдалося зберегти їхні стосунки.

Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Ми розходилися з Віктором Павліком, коли я була в Черкасах на концерті у Тіни Кароль. Слухала пісню "Выше облаков" і думала, що це про нас і що це дійсно кінець нашій історії, сильно плакала. Весь концерт", - пригадала Катя.

Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп'яхова поділилася сумними новинами, що їхній з Віктором Павліком дворічний син захворів. Блогерка зізналась, що у хлопчика піднялася висока температура. Катя негайно відвезла сина до педіатра, однак не зрозуміло, яка хвороба мучить Михасика.

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