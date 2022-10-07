Дружина Віктора Павліка пригадала знайомство зі співаком: "Приїхала до нього на концерт"

Дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова розповіла прихильникам, як відбулося її знайомство із зірковим чоловіком.

У своєму Instagram блогерка вирішила відповісти на запитання своїх підписників. Так, хтось із шанувальників поцікавився, як дівчина зустрілася із Павліком. У відповідь Катерина пригадала, як на одному із концертів привернула увагу виконавця.

"Приїхала до нього на концерт в Миколаїв. Наші номери в готелі виявилися сусідніми. Я на концерті подарувала великий букет квітів, а потім в готелі випадково зустрілися. Віктор Франкович мене впізнав", - розповіла Реп'яхова.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Як раніше розповідала Катерина, із самого дитинства вона була прихильницею співака, тому намагалася не пропускати жодного його концерту. Під час доленосної зустрічі дівчина приголомшила Павліка і одразу підкорила його серце.

Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп'яхова потрапила у неприємності - блогерку тричі оштрафували.

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