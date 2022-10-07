Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Дружина Віктора Павліка пригадала знайомство зі співаком: "Приїхала до нього на концерт"

Дата публікації
Перегляди
820
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Дружина Віктора Павліка пригадала знайомство зі співаком: "Приїхала до нього на концерт"

Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

28-річна блогерка пригадала, як вдало завітала на концерт майбутнього чоловіка у Миколаєві.

Дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова розповіла прихильникам, як відбулося її знайомство із зірковим чоловіком.

У своєму Instagram блогерка вирішила відповісти на запитання своїх підписників. Так, хтось із шанувальників поцікавився, як дівчина зустрілася із Павліком. У відповідь Катерина пригадала, як на одному із концертів привернула увагу виконавця. 

"Приїхала до нього на концерт в Миколаїв. Наші номери в готелі виявилися сусідніми. Я на концерті подарувала великий букет квітів, а потім в готелі випадково зустрілися. Віктор Франкович мене впізнав", - розповіла Реп'яхова. 

© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate

Як раніше розповідала Катерина, із самого дитинства вона була прихильницею співака, тому намагалася не пропускати жодного його концерту. Під час доленосної зустрічі дівчина приголомшила Павліка і одразу підкорила його серце. 

Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова / © instagram.com/repyahovakate
Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп'яхова потрапила у неприємності - блогерку тричі оштрафували. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
820
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація