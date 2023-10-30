Дружина Віктора Павліка приголомшила сумою, яку заробляє на місяць: "Не зупиняюся на досягнутому"

Дружина співака Віктора Павліка - блогерка Катерина Реп'яхова – розповіла про свій дохід.

До слова, Катя відверто зізналась, скільки заробляє завдяки Instagram. Дохід блогерці приносять рекламні інтеграції. Як розповіла Реп'яхова, на місяць вона може заробити 7 тисяч доларів. На досягнутому блогерка не збирається зупинятися, а планує далі розвивати свій блог та ще більше комерціалізувати його.

"Я пишаюся собою і не зупиняюся на досягнутому. І з розумінням ставлюся до тих, кого я тригерю", - поділилася Катерина.

Допис Катерини Реп'яхової / Фото: instagram.com/repyahovakate

У Реп'яхової також є свій бізнес. Катерина має власний бренд дитячого одягу, який продає через Instagram. Щоправда, пів року тому блогерка говорила, що її магазин поки не приносить прибутку, а лише окуповує себе. За словами Катерини, бізнес має профункціонувати мінімум три роки, аби він почав приносити кошти.

Нагадаємо, нещодавно блогерка Аліна Шаманська приголомшила сумою, яку на місяць заробляла завдяки Instagram. Щоправда, такий чималий дохід зірка Мережі мала до початку повномасштабної війни. Шаманська ділилася, що після російського вторгнення заробіток блогерів суттєво зменшився.

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