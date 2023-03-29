Дружина Віктора Павліка приголомшила сумою, яку заробляє на місяць: "У чоловіка більший заробіток"

Блогерка зізналась, що вони з коханим збирають кошти.

Дружина співака Віктора Павліка - блогерка Катерина Реп'яхова – розповіла про свій заробіток.

Загалом, кошти Каті приносить фотоблог, де у неї чимало рекламних інтеграцій. На місяць зірка Мережі може заробити від 150 до 200 тисяч гривень. Утім Реп'яхова наголосила, що Віктор Павлік заробляє значно більше за неї.

"На Instagram у середньому на місяць заробляю приблизно 150-200 тисяч гривень. У мого чоловіка на місяць більший заробіток. У родини на місяць десь у середньому 10 тисяч доларів", - розповіла блогерка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Також Катя має свій бізнес. Блогерка продає одяг для дітей. Щоправда, цей бізнес поки не приносить зірці Мережі заробіток.

"Поки що цей бізнес себе окуповує, але прибутку такого якогось відчутного не приносить. Але я це розуміла, це нормально. Треба десь 2-3 роки, щоб вийти на якийсь рівень", - поділилася Катя.

Загалом, родина Віктора Павліка гроші не витрачає. Співак з дружиною збирає кошти, аби придбати власне житло.

Віктор Павлік з дружиною та сином / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Ми складаємо кошти в одну коробочку. Ми хочемо житло. Розглядаємо і будинок, і квартиру. Коли будуть реально гроші, тоді будемо вирішувати", - додала Катя.

Нагадаємо, раніше Катерина Реп'яхова заговорила, що її чоловіку варто було б зробити декілька косметологічних процедур. За словами блогерки, це допоможе Віктору Павліку мати більш молодший вигляд.

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