Дружина Віктора Павліка приголомшила, який вигляд мала до зустрічі з коханим

Дружина українського співака Віктора Павліка – бізнесвумен та блогерка Катерина Реп'яхова – здивувала своїм архівним фото.

Так, у фотоблогу дружина артиста опублікувала рідкісну світлину. Зокрема, Катерина показала своє фото з паспорту, на якому її просто не впізнати. Вочевидь, світлина для документу була зроблена задовго до знайомства з Віктором Павліком. На зображенні бізнесвумен постає у червоному піджаку та білій блузці з довгим волоссям темного кольору.

"Хто ця людина", - залишила у підписі Реп'яхова і додала смайлик, що сміється.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

До слова, раніше блогерка зізнавалася, що вдавалася до змін у зовнішності й зверталася до пластичних хірургів. Зокрема, Катерина втілила свою давню мрію й зробила ринопластику та ліпофілінг. Також бізнесвумен зазначила, що попереду на неї чекають ще дві пластичні операції.

Нагадаємо, нещодавно блогерка Катерина Реп'яхова майстерно відповіла на закиди, що вийшла заміж через гроші чоловіка, відомого співака Віктора Павліка. І показала, що їй насправді приносить дохід.

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