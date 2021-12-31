Дружина Віктора Павліка привітала його з 56-річчям зворушливим відео

Катерина зробила ролик з добіркою спільних світлин та відео.

Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова ніжно привітала його з днем народження.

Сьогодні, 31 грудня, виконавець святкує 56-річчя. З цієї нагоди у себе в Instagram Катерина розмістила зворушливий ролик, який складається зі спільних фото і відео. Кадри супроводжує трек Віктора Франковича "Кто, если не ты".

"Коханий наш таточко, з днем народження! Ти найкращий для нас! Твоя сім'я", - підписала відео Реп'яхова.

Як відомо, зараз родина насолоджується відпочинком на Західній Україні. Віктор з дружиною маленьким сином і тещею проводять дозвілля у Буковелі. Там Павлік й відсвяткує день народження та Новий рік.

Шанувальники подружжя долучилися до привітань і залишили багато приємних слів під дописом: "щастя вам і вашій сім'ї! Ви такі схожі! Клас! Бережіть одне одного! З наступаючим вас", "Вітаю від чистого серця. Нехай ваше кохання триватиме багато-багато років! І ваші очі сяють щастям і гармонією щохвилини вашого життя! Ви прекрасна пара!".

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