Дружина Віктора Павліка про проблеми зі здоров'ям в сина: "Все життя пролетіло перед очима"

Дружина співака Віктора Павліка, його концертна директорка Катерина Реп'яхова поділилася, що син подружжя захворів.

Разом із 11-місячним Михайликом та мамою вона поїхала до рідної сестри, яка живе в Ізраїлі. Там у малюка сталася проблема з колінцем. Як розповіла Катя у своїх Instagram-stories, вона дуже перелякалася через недугу хлопчика. Кохана виконавця боялася, що це остеомієліт.

"Ця хвороба передається через кров. Бактерія, що роз'їдає кістку. У Миші якраз подряпина. У мене все життя пролетіло перед очима", – розповіла Катерина.

Фото: instagram.com/repyahovakate

А почалося все з того, що коли Реп’яхова брала сина на руки – він починав плакати та тягнув ніжку. Спершу молода матуся не надала цьому особливого значення, але потім зрозуміла, що Михайлику стає гірше, тому екстрено поїхала до лікарні. Там у хлопчика взяли кров на аналіз та зробили рентген. Як зазначила блогерка, для українців медичні послуги безкоштовні.

Фото: instagram.com/repyahovakate

На щастя, страшний діагноз не підтвердився.

Блогерка тішиться, що лікарі не знайшли якоїсь серйозної недуги, втім, малюку не стало легше: "Коліно болить, дитина мучиться".

Наступної ночі у хлопчика піднялася висока температура.

"Весь день був дуже капризний. Плакав весь час, температура 37,1 була. Аж поки не дали ліки і дитина ожила", – поділилася Катерина.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, донька Сніжани Єгорової з родиною переїхала до США. Її сім'я будуватиме життя в Нью-Йорку від самого початку.

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