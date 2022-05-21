Дружина Віктора Павліка про проблеми зі здоров'ям в сина: "Все життя пролетіло перед очима"

Дружина співака Віктора Павліка, його концертна директорка Катерина Реп'яхова поділилася, що син подружжя захворів.
Разом із 11-місячним Михайликом та мамою вона поїхала до рідної сестри, яка живе в Ізраїлі. Там у малюка сталася проблема з колінцем. Як розповіла Катя у своїх Instagram-stories, вона дуже перелякалася через недугу хлопчика. Кохана виконавця боялася, що це остеомієліт.
"Ця хвороба передається через кров. Бактерія, що роз'їдає кістку. У Миші якраз подряпина. У мене все життя пролетіло перед очима", – розповіла Катерина.
А почалося все з того, що коли Реп’яхова брала сина на руки – він починав плакати та тягнув ніжку. Спершу молода матуся не надала цьому особливого значення, але потім зрозуміла, що Михайлику стає гірше, тому екстрено поїхала до лікарні. Там у хлопчика взяли кров на аналіз та зробили рентген. Як зазначила блогерка, для українців медичні послуги безкоштовні.
На щастя, страшний діагноз не підтвердився.
Блогерка тішиться, що лікарі не знайшли якоїсь серйозної недуги, втім, малюку не стало легше: "Коліно болить, дитина мучиться".
Наступної ночі у хлопчика піднялася висока температура.
"Весь день був дуже капризний. Плакав весь час, температура 37,1 була. Аж поки не дали ліки і дитина ожила", – поділилася Катерина.
Нагадаємо, донька Сніжани Єгорової з родиною переїхала до США. Її сім'я будуватиме життя в Нью-Йорку від самого початку.
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