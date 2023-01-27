Дружина Віктора Павліка про стосунки з його колишньою: "Її більше немає в нашому житті"

Дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова розповіла про стосунки з його ексдружиною Ларисою Созаєвою.

Як відомо, взаємини між ними були, легко кажучи, непростими. Та в сторіз своєї сторінки в Instagram, відповідаючи на запитання прихильників, Реп'яхова повідомила, що Созаєва повністю зникла з їхнього з Павліком життя:

"Її більше немає у нашому житті жодним чином, тому що квартира більше не в кредиті. Це те, про що я мріяла", - поділилася Реп'яхова.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Вона також розповіла, що гроші Созаєва їй не віддала. Йдеться про ті гроші, які Катерина відсудила у колишньої Павліка у вигляді компенсації за те, що Лариса публічно її назвала тварюкою:

"Гроші не повернула. А ображати перестала – це вже добре", - зазначила Катерина.

Стосовно того, як розділили горезвісну квартиру, через яку й почалися публічні сварки теперішньої і колишньої дружин Павліка, Катерина розповіла: "Квартиру поділили на дві частини. Одну продали, закрили кредит, інша залишилася їй".

Фото: instagram.com/repyahovakate

Також Реп'яхова зізналася, чому була змушена особисті справи винести на загал:

"У мене 70% запитань про колишню дружину. Це говорить про те, що людям цікаво. Якби спочатку колишня дружина не виносила на загал цей поділ і запитань би тут не було. Але ж вона заявляла, що Віктор Павлік виставляє її на вулицю. Я говорю відкрито про це, оскільки правда на нашому боці. І я не хочу, щоб люди думали неправду", - пояснила Реп'яхова.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, не так давно Катерина Реп'яхова розповіла, що вони нарешті вирішили питання щодо квартири Лори Созаєвої. Вони поділили оселю, за яку артист виплачував кредит, навпіл. Частина квартири переписана на колишню співака, а іншу частину Павлік продав.

"Цей кредит був взятий 15 років тому. Мій чоловік відніс туди понад 500 тис. доларів, а вартість квартири на сьогодні десь 120 тис. доларів. Там дві квартири, зроблені під одну. Тобто це велика досить квартира. Цей кредит був дуже сильно безглуздий. Я не могла дивитися на те, як мій чоловік кожного місяця відносить до банку по 30-40-50 тис. гривень просто ні за що", - розповідала Катерина.

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