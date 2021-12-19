Дружина Віктора Павліка про сварку з ним: "Нехай спостерігає уся країна"

Катя не жалкує, що розповіла про їхній конфлікт.

Дружина співака Віктора Павліка, його концертна директорка Катерина Реп'яхова прокоментувала сварку з ним.

Так, блогерка зазначила у своєму Instagram, що сторіз, де вона повідомила про їхній конфлікт, вона опублікувала обдумано, а не на емоціях. Тож, про те, що Реп'яхова винесла бруд з дому, вона не жалкує.

"Я завжди 10 разів думаю, перш ніж робити. Я ніколи нічого не роблю імпульсивно і зараз я не шкодую, що виставила цю сторіс. Наша сім'я справді переживає важкий період", – поділилася обраниця зірки.

Катя зізналася, що не знає, як сім'я вирішить конфлікт, зазначивши, що це вже відповідальність Павліка.

Катерина Реп'яхова / instagram.com/repyahovakate

"Це вже відповідальність Віктора Франковича, як він виходитиме з цієї ситуації. Вдавати мені не хотілося. Мені хотілося бути чесною, як є, так є. Нехай спостерігає уся країна. Хтось намагається явно зробити нам погано, але чим це все закінчиться, побачимо", – додала вона.

Також блогерка подякувала усім за підтримку та низку теплих повідомлень від прихильників.

Зауважимо, нещодавно Катерина Реп'яхова подала позов до суду проти його ексобраниці Лариси Созаєвої. Ймовірно, Павлік не підтримав наміри Катерини судитися з Созаєвою, оскільки блогерка заявила, що вона "одна у цій війні".

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