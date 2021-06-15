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Дружина Віктора Павліка поділилася першим фото з новонародженим сином

Дружина Віктора Павліка поділилася першим фото з новонародженим сином

Дружина Віктора Павліка поділилася першим фото з новонародженим сином

instagram.com/repyahovakate

Вночі концертна директорка зірки народила первістка.

Молода дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп’яхова, яка сьогодні вночі народила сина, прокоментувала радісну подію. 

У фотоблогу 27-річна концертна директорка артиста опублікувала перший знімок з пологового, де засвітила крихітного Михайлика.

© instagram.com/repyahovakate
instagram.com/repyahovakate

У дописі Катя подякувала прихильникам за привітання.

"Весь світ зупинився. Хочеться бути зараз зі своїми хлопчиками. Величезне спасибі за привітання і що ви є у мене", – написала новоспечена матуся.

Зі свого боку, фоловери ще раз привітали Катерину на Віктора в коментарях.

  • Вау! Вітаю! Михасику, ласкаво просимо в цей світ
  • Мої вітання! Так тішуся за вас
  • Прийміть найщиріші вітання
  • Синочку міцного здоров'я і батькам

Нагадаємо, для Віктора Павліка новонароджений малюк став четвертою дитиною, а для Каті – первістком. Пара одружилася у травні минулого року, а весілля планує відсвяткувати цієї осені.