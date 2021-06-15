Дружина Віктора Павліка поділилася першим фото з новонародженим сином

Вночі концертна директорка зірки народила первістка.

Молода дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп’яхова, яка сьогодні вночі народила сина, прокоментувала радісну подію.

У фотоблогу 27-річна концертна директорка артиста опублікувала перший знімок з пологового, де засвітила крихітного Михайлика.

instagram.com/repyahovakate

У дописі Катя подякувала прихильникам за привітання.

"Весь світ зупинився. Хочеться бути зараз зі своїми хлопчиками. Величезне спасибі за привітання і що ви є у мене", – написала новоспечена матуся.

Зі свого боку, фоловери ще раз привітали Катерину на Віктора в коментарях.

Вау! Вітаю! Михасику, ласкаво просимо в цей світ

Мої вітання! Так тішуся за вас

Прийміть найщиріші вітання

Синочку міцного здоров'я і батькам

Нагадаємо, для Віктора Павліка новонароджений малюк став четвертою дитиною, а для Каті – первістком. Пара одружилася у травні минулого року, а весілля планує відсвяткувати цієї осені.

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