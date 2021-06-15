Дружина Віктора Павліка поділилася першим фото з новонародженим сином

Вночі концертна директорка зірки народила первістка.
Молода дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп’яхова, яка сьогодні вночі народила сина, прокоментувала радісну подію.
У фотоблогу 27-річна концертна директорка артиста опублікувала перший знімок з пологового, де засвітила крихітного Михайлика.
У дописі Катя подякувала прихильникам за привітання.
"Весь світ зупинився. Хочеться бути зараз зі своїми хлопчиками. Величезне спасибі за привітання і що ви є у мене", – написала новоспечена матуся.
Зі свого боку, фоловери ще раз привітали Катерину на Віктора в коментарях.
- Вау! Вітаю! Михасику, ласкаво просимо в цей світ
- Мої вітання! Так тішуся за вас
- Прийміть найщиріші вітання
- Синочку міцного здоров'я і батькам
Нагадаємо, для Віктора Павліка новонароджений малюк став четвертою дитиною, а для Каті – первістком. Пара одружилася у травні минулого року, а весілля планує відсвяткувати цієї осені.