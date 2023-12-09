Дружина Віктора Павліка різко відповіла на хейт, що вийшла за нього через гроші і шокувала сумою свого кредиту

Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова різко відповіла на закиди юзерів, що вийшла заміж за музиканта через гроші.

Так, у сторіз своєї сторінки в Instagram Реп'яхова розмістила скрін з гнівним коментарем від підписниці, у якому та написала: "Капєц. Батя і дочка. Ну це жесть якась, як гроші треба любити".

Катерина з гумором відреагувала на такий коментар, і зазначила, що "так любить гроші", що практично сама собі все оплачує:

"Так люблю гроші, що сама собі оплачую кредит на машину. Живу в орендованій квартирі і працюю на трьох роботах", - відповіла юзерці Реп'яхова, а разом з тим показала, суму кредиту, яку їй доведеться виплачувати найближчими роками.

Дружина Віктора Павліка показала свій кредит / Фото: instagram.com/repyahovakate

Також дружина Віктора Павліка розсекретила, що водить авто з 2018 року. І зізналася, що її перший автомобіль Smart 1999 року їй подарував чоловік. В кредит же блогерка собі зараз взяла машину Audi Q3 Sportback.

Дружина Віктора Павліка / Фото: instagram.com/repyahovakate

Дружина Віктора Павліка / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, місяць тому дружина Віктора Павліка похизувалася першим за сім років подарунком від чоловіка. Реп'яхова зізналась, що була неабияк здивована подарунком та навіть приємно шокована.

Читайте також: