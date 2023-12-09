Дружина Віктора Павліка різко відповіла на хейт, що вийшла за нього через гроші і шокувала сумою свого кредиту

Катерина Реп'яхова розповіла, що сама погашає суму кредиту.
Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова різко відповіла на закиди юзерів, що вийшла заміж за музиканта через гроші.
Так, у сторіз своєї сторінки в Instagram Реп'яхова розмістила скрін з гнівним коментарем від підписниці, у якому та написала: "Капєц. Батя і дочка. Ну це жесть якась, як гроші треба любити".
Катерина з гумором відреагувала на такий коментар, і зазначила, що "так любить гроші", що практично сама собі все оплачує:
"Так люблю гроші, що сама собі оплачую кредит на машину. Живу в орендованій квартирі і працюю на трьох роботах", - відповіла юзерці Реп'яхова, а разом з тим показала, суму кредиту, яку їй доведеться виплачувати найближчими роками.
Також дружина Віктора Павліка розсекретила, що водить авто з 2018 року. І зізналася, що її перший автомобіль Smart 1999 року їй подарував чоловік. В кредит же блогерка собі зараз взяла машину Audi Q3 Sportback.
Нагадаємо, місяць тому дружина Віктора Павліка похизувалася першим за сім років подарунком від чоловіка. Реп'яхова зізналась, що була неабияк здивована подарунком та навіть приємно шокована.
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