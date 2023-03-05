Дружина Віктора Павліка різко відповіла на закиди, що чоловік не може її забезпечити

Катерина також зізналась, хто в їхній сім'ї більше заробляє.

Дружина співака Віктора Павліка – блогерка та бізнесвумен Катерина Реп'яхова – не на жарт розлютилася через коментарі хейтерів.

Зокрема, час від часу Катя натикається у соцмережах на коментарі, що їй доводиться працювати, адже нібито чоловік не може її та сина забезпечити. В Instagram-stories блогерка відповіла на такі закиди та розставила всі крапки над "і".

За словами Катерини, Павлік заробляє в рази більше, аніж вона. Співак повністю забезпечує її та сина, а також допомагає дітям від попередніх шлюбів. Окрім цього, виконавець донатить на ЗСУ.

"Він заробляє більше мене навіть не в два рази. І забезпечує сім'ю повністю. І дітям своїм допомагає, і ЗСУ, і простим людям, які йому пишуть в приватні повідомлення. Звісно, моя ціль заробляти не менше за нього, але поки так", - пояснила Катерина.

Катерина Реп'яхова не на жарт розлютилася через хейтерів / Фото: instagram.com/repyahovakate

Блогерка додала, що Віктор Павлік навіть може вирішити такі питання, які за гроші не вирішити. А хейтерам Реп'яхова порадила слідкувати за своїм носом.

"Найголовніше, що мого чоловіка поважають всюди! Є питання в житті, які навіть за гроші не вирішити, а мій чоловік їх вирішить! Перепрошую за це хизування, але дістали ті хейтери. І звідки всюди повилазили", - додала Катя.

Катерина Реп'яхова не на жарт розлютилася через хейтерів / Фото: instagram.com/repyahovakate

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