Дружина Віктора Павліка розчулила відео з пологового з крихітним синочком

Маленькому Михасику виповнилося п'ять місяців.

Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова розповіла про свято у їхній родині.

Сьогодні виповнюється п'ять місяців спільному сину подружжя Михайлу. З цієї нагоди молода мама на своїй сторінці в Instagram поділилася з фоловерами зворушливим відео. У ньому присутні кадри з УЗІ, коли Катерина ще була при надії. Перші години життя хлопчика після появи на світ, прогулянки з батьками.

Реп'яхова показала, як за ці п'ять місяців син підріс. Відео кохана Павліка зробила під його нещодавню пісню, яку він написав спеціально для Михасика – "Татова колискова".

"Михасику п'ять місяців. П'ять місяців абсолютного щастя та кохання. Немає таких слів, які могли б описати, що я відчуваю, ставши мамою. Пісня на відео присвячена Михасику від тата (хто не знав)", - написала під відео Реп'яхова.

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