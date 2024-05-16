Дружина Віктора Павліка розплакалася і пожалілася на тяжкі часи в їхній сім'ї: "Маю бути сильною"

Дружина українського співака Віктора Павліка – блогерка та бізнесвумен Катерина Реп'яхова – змусила своїх підписників неабияк хвилюватися за їхню родину.

Обраниця виконавця вийшла в сторіз зі сльозами на очах. Катерина зізналась, що їхня родина нині переживає тяжкі часи. Однак, поки вона не може вдаватися в деталі та розповідати, що ж у них трапилося.

"Не можу вам передати, які складні часи проживає наша сім'я. Але і залишається щось позитивне в цьому житті", - поділилася Реп'яхова.

Допис Катерини Реп'яхової / Фото: instagram.com/repyahovakate

Заплакана Катерина лиш додала, що нині їй доводиться бути сильною, як ніколи: "Знаю, що маю бути сильною".

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп'яхова вперше розповіла про розлад, який лікарі діагностували в їхнього з Віктором Павліком 2-річного сина. Блогерка також назвала діагноз та розповіла, як минатиме лікування.

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