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Дружина Віктора Павліка розповіла, через що занедужав їхній однорічний син

Дружина Віктора Павліка розповіла, через що занедужав їхній однорічний син

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
412
Час на прочитання
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Дружина Віктора Павліка розповіла, через що занедужав їхній однорічний син

Фото: instagram.com/viktorpavlik

Хлопчику стало зле на кордоні, коли блогерка з мамою та малюком поверталася до України після відпочинку.

Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова поділилася з шанувальниками, що стало причиною хвороби їхнього однорічного сина Михасика.

На сторінці в Instagram Катерина розмістила пост, у якому розповіла, що у сина насправді був не ротавірус, як вона гадала.

"До вчорашнього дня я була впевнена, що в нього ротавірус. Вчора я отримала результати аналізів, які ми здали після повернення додому. Аналізи показали, що у Міші не було вірусу. В нього була кишкова інфекція. Про що це каже? Ніхто його не заразив. Тому і я з мамою не мала шлунково-кишкових проблем, тому що це не вірус. Це брудні руки… літак, аеропорт", - розповіла Реп'яхова.

Для перегляду фото гортайте ліворуч

Блогерка зізналася, що дуже себе картає за те, що недостатньо стежила за цим:

"Не помила руки зайвий раз, не продезінфікувала зайвий раз… Можливо, станемо для когось прикладом. Всім здоров'я", - додала Катерина.

Нагадаємо, декілька тижнів тому дружина Віктора Павліка Катерина розповіла, що дорогою з Єгипту, де вона відпочивала з однорічним сином та мамою, хлопчику різко стало зле. У хлопчика піднялася температура та його почало нудити. Блогерка гадала, що у сина був ротавірус.

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Дата публікації
Перегляди
412
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