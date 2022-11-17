Дружина Віктора Павліка розповіла, через що занедужав їхній однорічний син

Хлопчику стало зле на кордоні, коли блогерка з мамою та малюком поверталася до України після відпочинку.

Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова поділилася з шанувальниками, що стало причиною хвороби їхнього однорічного сина Михасика.

На сторінці в Instagram Катерина розмістила пост, у якому розповіла, що у сина насправді був не ротавірус, як вона гадала.

"До вчорашнього дня я була впевнена, що в нього ротавірус. Вчора я отримала результати аналізів, які ми здали після повернення додому. Аналізи показали, що у Міші не було вірусу. В нього була кишкова інфекція. Про що це каже? Ніхто його не заразив. Тому і я з мамою не мала шлунково-кишкових проблем, тому що це не вірус. Це брудні руки… літак, аеропорт", - розповіла Реп'яхова.

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Блогерка зізналася, що дуже себе картає за те, що недостатньо стежила за цим:

"Не помила руки зайвий раз, не продезінфікувала зайвий раз… Можливо, станемо для когось прикладом. Всім здоров'я", - додала Катерина.

Нагадаємо, декілька тижнів тому дружина Віктора Павліка Катерина розповіла, що дорогою з Єгипту, де вона відпочивала з однорічним сином та мамою, хлопчику різко стало зле. У хлопчика піднялася температура та його почало нудити. Блогерка гадала, що у сина був ротавірус.

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