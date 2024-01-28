Дружина Віктора Павліка розповіла, коли стався відкат у розвитку їхнього сина

Дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова відверто розповіла про стан здоров'я їхнього дворічного сина Михайла.

Блогерка поспілкувалася з підписниками свого Instagram і відповіла на запитання, які найбільше їх хвилюють. Зокрема, було багато запитань про здоров'я сина Реп'яхової та Павліка. Майже рік тому Катерина повідомила, що у її сина сталася затримка мовленнєвого розвитку.

Реп'яхова розповіла, коли це виявила:

"Міша до 1,5 року розвивався, як всі дітки. Потім сильно захворів і у нас трапився відкат у розвитку. Повне усвідомлення прийшло у квітні 2023 року. За тиждень ми вже були у невролога. Квітень 2023 – Міші був рік і 11 місяців", - поділилася Реп'яхова.

Дружина Віктора Павліка з сином / Фото: instagram.com/repyahovakate

Блогерка зазначила, що не пов'язує затримку мовлення у сина через щеплення.

Також Катерина поділилася, чому не лікує сина у невролога. За словами Реп'яхової, у Михасика немає органічних відхилень в головному мозку. "В нашому випадку медикаментозне лікування виключене, лише педагогічний розвиток", - додала відома мама.

Реп'яхова наголосила, що хоча син зараз практично не говорить, головне, що він розуміє звернену мову:

"Говорить "мама", "ді (йди), "дай". Повторює звуки (не завжди). Але найголовніше не те, що він говорить слова, а те, що він набагато-набагато краще розуміє звернену мову. Механічну пам'ять можна отримати завдяки стимуляції, але в нас інший шлях. Мова це не лише відтворювати звуки (експресивне мовлення). Не менш важливим є імпресивне мовлення – розуміння почутого. Без другого не буде першого", - зазначила Реп'яхова.

Дружина Віктора Павліка про хворобу сина / Фото: instagram.com/repyahovakate

Дружина Віктора Павліка про хворобу сина / Фото: instagram.com/repyahovakate

Блогерка додала, що зараз вона вчить сина усвідомлювати навколишній світ, себе і в цьому їм допомагає нейрокорекція.

Дружина Віктора Павліка про хворобу сина / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, раніше дружина Віктора Павліка Катерина чесно зізналася, чи спілкується з його єдиною донькою від попередніх стосунків.

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