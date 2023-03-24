Дружина Віктора Павліка розповіла про неприємні наслідки пластичної операції

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова, поділилася з шанувальниками, як почувається після пластичної операції.

Минуло три дні після того, як знаменитості зробили ринопластику та ліпофілінг. Катерина вже перебуває вдома, але поки що має неприємні відчуття. Про своє самопочуття блогерка розповіла в сторіз в Instagram.

"Третій день після операції і я почуваюсь набагато краще, ніж вчора. Фізично саме. Сьогодні я вже навіть піду гуляти, бо в рекомендації написано, що треба більше ходити, щоб набряки проходили", - розповіла Катерина.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

За словами Катерини, набряк на обличчі поступово сходить, а синці стають менш помітними. Однак дружина Павліка зовсім не очікувала, що після операції в неї буде так боліти й набрякне живіт.

"Більш за все я не очікувала, що так довго і так сильно буде боліти живіт. Він теж у мене з набряком. Він у мене в житті не такий великий... і болить. Наприклад, взяти на руки Михасика чи щось взяти до рук мені важко. Нахилятися теж не можна. Тому ще чекаю, коли живіт перестане боліти. П'ю знеболювальні 2-3 рази на добу", - поділилася блогерка.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, що Катерина Реп'яхова наважилася лягти під ніж пластичного хірурга, бо давно мріяла про гарний ніс і підборіддя. Для того, щоб зробити ліпофілінг, дружині співака довелося брати жирову тканину з живота. Блогерка показала, який вигляд мала одразу після операції.

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