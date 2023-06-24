Дружина Віктора Павліка розповіла про проблеми зі здоров'ям у співака: "Вік дає про себе знати"

Дружина співака Віктора Павліка та його концертна директорка Катерина Реп'яхова розповіла про проблеми зі здоров'ям чоловіка.

На своїй сторінці в Instagram блогерка поділилася кадрами дорогою до лікарні та розповіла шанувальникам, що сталося з артистом. Випереджаючи повідомлення хейтерів, 29-річна дружина співака пожартувала, що це вік Павліка дає про себе знати.

"Їдемо з чоловіком до лікарні. Його вік дає про себе знати. Але я все одно його люблю", - написала блогерка.

Катерина Реп'яхова розповіла про погіршення здоров'я Віктора Павліка / Фото: instagram.com/repyahovakate

Як розповіла Катерина, Віктор Франкович почав скаржитися на запаморочення під час відвідування бані.

"Чоловік поскаржився, що в бані після того, як стрибає в холодну воду і виходить (після контрасту), земля йде з-під ніг і в очах темніє", - розповіла дружина Павліка.

Катерина Реп'яхова розповіла про погіршення здоров'я Віктора Павліка / Фото: instagram.com/repyahovakate

У лікарні співак пройшов декілька обстежень, під час яких лікарі визначили, що він має атеросклеротичні бляшки.

"Робили дуплексне сканування екстракраніальних відділів брахіоцефальних судин. Не пив каву зранку, не курив. А якісь атеросклеротичні бляшки має", - поділилася Катерина.

Віктор Павлік пройшов обстеження в лікарні / Фото: instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік пройшов обстеження в лікарні / Фото: instagram.com/repyahovakate

Також Реп'яхова розповіла проте, як зараз почувається Віктор Павлік після травми. Як раніше ділилася блогерка, про себе дала знати його стара травма на руці. Тоді артисту призначили ударно-хвильову терапію, яка мала полегшити його стан. Однак, за словами дружини співака, зараз результату немає.

"Болить так само. Поки що ударно-хвильова терапія не допомагає", - відповіла фанам Катерина.

Катерина Реп'яхова розповіла про погіршення здоров'я Віктора Павліка / Фото: instagram.com/repyahovakate

Читайте також: