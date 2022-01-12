Дружина Віктора Павліка розповіла, як рятувала його від алкоголізму та про його борги

Артист зізнався, що кохана стала його рятунком.
Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова поспілкувалася зі своїми підписниками у Instagram і відповіла на найхвилюючі запитання.
Зокрема фани поцікавилися у Катерини, чи усвідомлює Павлік, що вона для нього – ковток свіжого повітря та сенс нормального сімейного життя.
На це Реп'яхова відповіла, що Віктор Франкович не лише усвідомлює, а й сказав, що якби не Катерина – його б не було вже в живих. Обраниця артиста зізналася, що коли вони зустрілися, Павлік мав серйозні проблеми з алкоголем:
"Звичайно розуміє. Його слова: "Я б вже не жив, якби не зустрів тебе".У Віктора були великі проблеми з алкоголем, які доходили до реанімацій. І в останній раз йому сказали, що наступний раз може бути останнім. І нікого це глобально не цікавило. Він був один на один з цією проблемою", - зазначила Катерина.
Окрім того Реп'яхова розповіла, що коли зустріла Павліка, то у нього було чимало боргів:
"Коли я зустріла чоловіка, у нього був не один кредит. Зараз ми все закрили. Залишилася квартира, в недалекому майбутньому закриємо і це питання. І нарешті почнемо накопичувати на своє житло", - поділилася Катерина.
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