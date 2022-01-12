Дружина Віктора Павліка розсекретила, хто в їхній родині більше заробляє

Обраниця артистка розвиває свій блог, а також працює концертною директоркою чоловіка.
Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова вирішила відповісти на запитання своїх прихильників.
Зокрема, у коханої артиста поцікавилися, хто ж в їхній родині заробляє більше коштів.
До слова, Катерина наразі розвиває свій блог, який приносить їй непоганий дохід, а також працює концертною директоркою свого чоловіка.
Втім, Віктор Павлік поки заробляє більше, аніж його дружина.
"Чоловік більше заробляє, аніж я. Але ще трішки, і я його наздожену", - додала Катерина.
Нагадаємо, наразі закохані виплачують кредит за квартиру, яку артист придбав у шлюбі з колишньою дружиною. Втім, вони планують незабаром закрити це питання та почати накопичувати кошти на власну оселю.
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