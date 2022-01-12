Дружина Віктора Павліка розсекретила, хто в їхній родині більше заробляє

Дружина Віктора Павліка розсекретила, хто в їхній родині більше заробляє

Обраниця артистка розвиває свій блог, а також працює концертною директоркою чоловіка.

Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова вирішила відповісти на запитання своїх прихильників.

Зокрема, у коханої артиста поцікавилися, хто ж в їхній родині заробляє більше коштів.

До слова, Катерина наразі розвиває свій блог, який приносить їй непоганий дохід, а також працює концертною директоркою свого чоловіка.

Втім, Віктор Павлік поки заробляє більше, аніж його дружина.

Катерина Реп'яхова розповіла про свій заробіток / instagram.com/repyahovakate

"Чоловік більше заробляє, аніж я. Але ще трішки, і я його наздожену", - додала Катерина.

Нагадаємо, наразі закохані виплачують кредит за квартиру, яку артист придбав у шлюбі з колишньою дружиною. Втім, вони планують незабаром закрити це питання та почати накопичувати кошти на власну оселю.

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