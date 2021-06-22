Дружина Віктора Павліка розсекретила, скільки набрала кіло під час вагітності та вже скинула

Катерина народила сина тиждень тому.

Дружина співака Віктора Павліка, Катерина Реп'яхова, яка нещодавно народила сина, розповіла про свою вагу до та за тиждень після пологів.

У своїх Instagram-stories концертна директорка зірки написала підсумки тижня свого материнства. Так, новоспечена матуся зазначила, що за цей період схудла на 10 кіло. При цьому, під час вагітності дівчина набрала 12 кг.

instagram.com/repyahovakate

"Мої груди повністю адаптувалися, болісних відчуттів немає. У їжі стала більш перебірлива, ніж під час вагітності (нічого не хочеться їсти)" – написала вона.

Також обраниця знаменитості додала, що вона досі не може звикнути не спати ночами.

Нагадаємо, раніше дружина Павліка оприлюднила фото, зроблені під час пологів та розповіла, як народжувала сина. Катерина Реп'яхова розповіла, як минули пологи.

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