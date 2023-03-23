Дружина Віктора Павліка розсекретила вартість пластичної операції на носі

Блогерка також поділилася, чому поки відмовилась від мамопластики, хоча раніше хотіла це зробити.

Останні декілька днів у Мережі не вщухають обговорення щодо "нової" зовнішності дружини співака Віктора Павліка – блогерки Катерини Реп'яхової.

Бізнесвумен зробила собі пластичну операцію, і користувачі тепер просто засипають її запитаннями. Зокрема, у Катерини запитали про вартість. Блогерка не стала приховувати та зізналась, що ринопластика коштувала 3520 євро, а септопластика – 1100 євро.

"Коштувала операція 3520 євро. Якщо додатково вирівнювати перегородку, то ще плюс 1100 євро. У мене була ринопластика. А операція щодо перегородки носа називається септопластика (це коли є викривлення на КТ носових пазух)", - поділилася Реп'яхова.

Операція коштувала чимало / Фото: instagram.com/repyahovakate

До речі, раніше Катерина планувала зробити й мамопластику, однак поки відмовилася від цієї операції. Як пояснила блогерка, у майбутньому вона хоче ще мати дітей.

"Хочу ще дітей. А в мене така асиметрія, що після грудного вигодовування потрібна буде корекція. Тому зроблю мамопластику, коли закрию гештальт з дітьми", - наголосила Катерина.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп'яхова лягла під ніж пластичного хірурга. Блогерка наважилася на ринопластику і ліпофілінг підборіддя. Дружина Павліка вже показала, який вигляд має її обличчя після операції.

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