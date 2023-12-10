Дружина Віктора Павліка шокувала, що батько подав на неї до суду: "Для мого тата мене не існує"

Катерина зізналася, що батько не спілкується з нею і навіть не привітав з народженням сина.

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова відверто розповіла, що вже дуже давно не спілкується зі своїм батьком.

Фани поцікавилися у Катерини, чому вона майже ніколи не показує свого тата та чи бачиться чоловік зі своїм онуком, сином Реп'яхової та Павліка Михасиком.

"Тато ніколи не бачив Мішу і навіть не привітав з народженням сина. Хоча він мене в дитинстві дуже любив і вмовляв маму народити йому третю дитину. Для мого тата мене більше не існує, я не знаю чому. Не запитуйте. Якби я знала, я б відповіла", - зізналася Реп'яхова.

Катерина Реп'яхова розповіла про свого батька / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп'яхова розповіла про свого батька / Фото: instagram.com/repyahovakate

Також блогерка розповіла, що востаннє спілкувалася з батьком в контексті судових справ. Він подав на Катерину до суду і програв справу:

"Він мене з цим привітав. Але я його пробачила. Чесно. І завжди прийду на допомогу, якщо треба буде", - додала Катерина.

Катерина Реп'яхова розповіла про свого батька / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп'яхова розповіла про свого батька / Фото: instagram.com/repyahovakate

Як відомо, раніше Катерина Реп'яхова вже ділилася, що у неї дуже непрості стосунки з батьком. За словами блогерки, її родина мала деревообробне вироництво. Однак коли воно збанкротувало, батько різко припинив спілкуватися зі своїми дітьми. Ба навіть хотів відсудити у Катерини квартиру, яка залишилась у Дніпрі, звідки родина родом. Але Реп'яхова виграла ту справу.

Нагадаємо, раніше дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова прокоментувала, чому артист відмовився від операції на серці.

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