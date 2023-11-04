Дружина Віктора Павліка шокувала, як ботокс змінив її обличчя та у спідньому показала ненависні боки

Катерина Реп'яхова розповіла, як бореться з недосконалостями фігури.
Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова відверто поділилася з фанами, що її дратують боки на талії.
Про це вона розповіла у сторіз своєї сторінки в Instagram і одразу показала, про що говорить. Реп'яхова повідомила, що вперше в житті прийшла на антицелюлітний масаж. Блогерка знялася у спідньому і поділилася, що саме її в собі не влаштовує:
"Ви знаєте, що я займаюся спортом. Мінімум тричі на тиждень. Трохи контролюю харчування. Але це боки не сильно хочуть йти. Тому дуже хочу підключити масажі", - розповіла Реп'яхова і також показала результат після першого масажу.
Окрім того, Катерина Реп'яхова продемонструвала зміни, які відбулися у її обличчі після того, як вона вколола ботокс. Блогерка показала фото свого лоба, який морщить, до та після процедури.
Нагадаємо, раніше дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова розсекретила, скільки заробляє на місяць і приголомшила сумою. Як зізналася блогерка, чималий дохід їй приносять рекламні інтеграції. Також у Реп'яхової є свій бізнес, але поки прибутку він не дає, а лише окупає себе.
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