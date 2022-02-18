Дружина Віктора Павліка спричинила фурор знімками у мереживній білизні

Концертна директорка артиста зачарувала юзерів ніжними фото.

Дружина Віктора Павліка, його концертна директорка Катерина Реп'яхова влаштувала імпровізовану фотосесію у білизні.

У своєму Instagram обраниця зірки розмістила кадри, на яких постала у білій мереживній білизні та халатику. Блогерка зробила ніжний мейк, укладання та довершила образ прикрасами. А романтичності додав букет тюльпанів.

Катерина Реп'яхова / instagram.com/repyahovakate

У дописі Катя поміркувала про те, що красиве спіднє корисне для ментального здоров’яю

"Для того, щоб почуватися впевненою – все має бути ідеально навіть там, де ніхто не бачить. Вважаю, що гарна білизна робить жінку впевненішою у власній привабливості, піднімає самооцінку та настрій. Гарна білизна – це насамперед турбота про себе. Ми у себе одні й життя таке швидкоплинне, що жити потрібно тут і зараз для себе і максимально тішити себе", – поділилася блогерка.

Катерина Реп'яхова / instagram.com/repyahovakate

Ця публікація спричинила справжній фурор в Мережі. Прихильники не скупилися на компліменти, зазначивши, що Катя дуже ніжна на світлинах.

Ви така ніжна. Дуже гарні фото

Як красиво

Дуже ніжно

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