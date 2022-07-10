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Дружина Віктора Павліка стала бізнесвумен і відкрила власний магазин

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Дружина Віктора Павліка стала бізнесвумен і відкрила власний магазин

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова поділилася з шанувальниками звісткою.

Так, дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова, яка довго інтригувала шанувальників своєю справою, нарешті розсекретила, яким бізнесом зайнялася.

Катерина стала бізнесвумен та заснувала власний бренд одягу для дітей. Про що розповіла в Instagram. "Тут душа. Наші дітки - найкраще, що з нами трапляється в цьому житті. cooming soon… " – повідомила Реп'яхова.

© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate

Наразі Катерина готує до продажу речі власного виробництва, підбирає тканини та узгоджує моделі. А скоро відбудеться перша фотосесія речей для магазину. Окрім того, повідомила дружина Павліка, наразі вони працюють над пакуванням, етикетками та бірками.

© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate
© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate
© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate

Звісно, що обличчям бренду став син Катерини Реп'яхової та Віктора Павліка – однорічний Михасик. До речі, магазин також назвали на його честь – mimish.

© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate
© instagram.com/mimish.ua
Фото: instagram.com/mimish.ua

Фани Катерини побажали їй успіху у стартапі і зізналися, що вже готові робити замовлення: "Вітаю вас зі створенням магазину! Обов’язково щось замовлю для свого синочка", " Ви - молодчина! Все вийде", "Чекаємо на стильний одяг для наших діток. Бажаю такої ж завзятості і любові до своєї справи, як зараз, ще на багато-багато років!".

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