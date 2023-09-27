Дружина Віктора Павліка у грайливому міні з пір'ям показалася з чоловіком на заході в Києві

Подружжя здійснило рідкісний вихід у світ.
Український співак Віктор Павлік разом з дружиною, блогеркою Катериною Реп'яховою відвідали музичну премію "Музвар", яка відбулася в Києві.
Для виходу у світ пара обрала класичний стриманий образ. Катерина була у чорній мінісукні з пір'ям і V-вирізом, яку доповнила білими босоніжками на невеликих підборах, а волосся зібрала в пучок. Віктор Павлік був у чорному костюмі та білій сорочці. Закохані усміхалися та охоче позували камерам.
Своєю чергою, шанувальники наробили парі компліментів, а дехто зазначив, що поруч з Катериною Віктор Павлік просто сяє:
- Ти просто розквітла! І Віктор Франкович сяє! Гарна пара
- Як там кажуть, що щасливі разом. І це не приховати: все видно по обличчях
- Як щастя прикрашає людей
Нагадаємо, не так давно дружина Віктора Павліка поділилася його архівним фото, де виконавець зображений ще зовсім маленьким. Фани подружжя одразу провели паралель і зазначили, що їхній син Міша дуже схожий на батька у дитинстві.
Читайте також:
- Відомий український співак у масці свині на церемонії в Києві висміяв урядовців, що крадуть гроші для ЗСУ
- Лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець розлучається з дружиною після 15 років шлюбу
- Володимиру Остапчуку – 39: шоумен показав, як вночі молода дружина його вітала і дорогий подарунок від неї