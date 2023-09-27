Дружина Віктора Павліка у грайливому міні з пір'ям показалася з чоловіком на заході в Києві

Український співак Віктор Павлік разом з дружиною, блогеркою Катериною Реп'яховою відвідали музичну премію "Музвар", яка відбулася в Києві.

Для виходу у світ пара обрала класичний стриманий образ. Катерина була у чорній мінісукні з пір'ям і V-вирізом, яку доповнила білими босоніжками на невеликих підборах, а волосся зібрала в пучок. Віктор Павлік був у чорному костюмі та білій сорочці. Закохані усміхалися та охоче позували камерам.

Віктор Павлік з дружиною / Фото: instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік з дружиною / Фото: instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік з дружиною / Фото: instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік з дружиною / Фото: instagram.com/repyahovakate

Своєю чергою, шанувальники наробили парі компліментів, а дехто зазначив, що поруч з Катериною Віктор Павлік просто сяє:

Ти просто розквітла! І Віктор Франкович сяє! Гарна пара

Як там кажуть, що щасливі разом. І це не приховати: все видно по обличчях

Як щастя прикрашає людей

Нагадаємо, не так давно дружина Віктора Павліка поділилася його архівним фото, де виконавець зображений ще зовсім маленьким. Фани подружжя одразу провели паралель і зазначили, що їхній син Міша дуже схожий на батька у дитинстві.

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