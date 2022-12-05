Дружина Віктора Павліка в короткому топі показала себе з грудними імплантами

Дружина співака Віктора Павліка, Катерина Реп'яхова, показала себе з грудними імплантами.

Блогерка поділилася у сторіз, що вирушила до пластичного хірурга на консультацію. Під час консультації дружина співака в короткому топі похизувалася перед дзеркалом грудними імплантами.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Після зустрічі з фахівцем Катерина розповіла, що поки ще не впевнена, чи готова робити мамопластику. Головна ціль, якої хоче досягти блогерка - зробити груди однаковими, адже після народження дитини вони стали трохи асиметричними.

"Лікар дуже здивувався, коли я сказала, що хочу найменші імпланти, які існують. Він каже, що тоді не буде "вау"-ефекту, адже дівчата саме за цим і приходять, щоб груди аж рипіли, але я цього не хочу. Може, я якась не така. Я краще хочу зробити ніс. Але насправді я просто хочу, щоб груди були однакові", - розповіла Катерина.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Також у дружини співака є сумніви щодо операції через можливу вагітність.

"Можливо, поставлю імпланти тоді, коли вже точно не буду планувати народжувати. Рік бажано не вагітніти, мене це зупиняє", - додала Катерина.

Також Реп'яхова зазначила, що навіть з операцією зробити груди повністю однаковими не вийде.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, раніше Катерина Реп'яхова вже розповідала про своє бажання зробити дві пластичні операції.

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