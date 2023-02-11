Дружина Віктора Павліка у рожевій спідниці з розрізом похизувалася стрункими ніжками

Блогерка поділилася новими фото.
Дружина співака Віктора Павліка та його концертна директорка Катерина Реп'яхова позувала на нових світлинах.
На своїй сторінці в Instagram блогерка поділилася фото, на яких похизувалася довгими та стрункими ніжками.
На світлинах Катерина показала стильний образ - в'язаний костюм яскравого рожевого кольору з довгою спідницею та светром. Свій аутфіт дружина Павліка доповнила масивними бежевими черевиками та білою сумочкою.
У коментарях під добіркою світлин шанувальники Катерини зробили їй компліменти та зазначили, що блогерці дуже пасує цей колір.
- Гарно в рожевому!
- Красуня!
- Фото заряджене на жіночність!
Раніше Катерина Реп'яхова показала, як приємно здивувала Віктора Павліка несподіваним подарунком.
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