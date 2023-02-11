Дружина Віктора Павліка у рожевій спідниці з розрізом похизувалася стрункими ніжками

Дружина співака Віктора Павліка та його концертна директорка Катерина Реп'яхова позувала на нових світлинах.

На своїй сторінці в Instagram блогерка поділилася фото, на яких похизувалася довгими та стрункими ніжками.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

На світлинах Катерина показала стильний образ - в'язаний костюм яскравого рожевого кольору з довгою спідницею та светром. Свій аутфіт дружина Павліка доповнила масивними бежевими черевиками та білою сумочкою.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

У коментарях під добіркою світлин шанувальники Катерини зробили їй компліменти та зазначили, що блогерці дуже пасує цей колір.

Гарно в рожевому!

Красуня!

Фото заряджене на жіночність!

Раніше Катерина Реп'яхова показала, як приємно здивувала Віктора Павліка несподіваним подарунком.

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