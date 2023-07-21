Дружина Віктора Павліка у спідньому похвалилася результатами схуднення за три тижні

Дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова показала шанувальникам результати свого схуднення за три тижні.

У сторіз своєї сторінки в Instagram Катерина продемонструвала, як змінилася її фігура за цей час. Дружина Павліка постала у спідньому і зізналася, що зараз їй набагато приємніше дивитися на себе в дзеркало:

"три тижні тренувань чотири рази на тиждень. І мені набагато приємніше дивитися на себе в дзеркало", - зізналася Реп'яхова.

Дружина Віктора Павліка Катерина / Фото: instagram.com/repyahovakate

Окрім тренажерної зали, Катерина також почала ходити на плавання. З фанами дружина Павліка поділилася, що вона прибрала зі свого раціону борошняне, солодке, солодкі напої та фастфуд.

Дружина Віктора Павліка Катерина / Фото: instagram.com/repyahovakate

Також Реп'яхова зізналася, що вона п'є протеїнові коктейлі та мріє побачити свою струнку талію.

Дружина Віктора Павліка Катерина / Фото: instagram.com/repyahovakate

Дружина Віктора Павліка Катерина / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, не так давно дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова зізналася, що збільшила губи та показала фото до та після процеури.

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