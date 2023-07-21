Дружина Віктора Павліка у спідньому похвалилася результатами схуднення за три тижні

Катерина інтенсивно займається спортом і стежить за своїм харчуванням.
Дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова показала шанувальникам результати свого схуднення за три тижні.
У сторіз своєї сторінки в Instagram Катерина продемонструвала, як змінилася її фігура за цей час. Дружина Павліка постала у спідньому і зізналася, що зараз їй набагато приємніше дивитися на себе в дзеркало:
"три тижні тренувань чотири рази на тиждень. І мені набагато приємніше дивитися на себе в дзеркало", - зізналася Реп'яхова.
Окрім тренажерної зали, Катерина також почала ходити на плавання. З фанами дружина Павліка поділилася, що вона прибрала зі свого раціону борошняне, солодке, солодкі напої та фастфуд.
Також Реп'яхова зізналася, що вона п'є протеїнові коктейлі та мріє побачити свою струнку талію.
Нагадаємо, не так давно дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова зізналася, що збільшила губи та показала фото до та після процеури.
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