Дружина Віктора Павліка відповіла, чи планує подружжя другу вагітність

Дружина українського співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова, відповіла, чи хоче подружжя другу дитину.

У сторіз в Instagram Катерина вирішила відповісти на запитання своїх підписників. Так, хтось з користувачів поцікавився, чи є плани у зіркової родини мати другу спільну дитину.

За словами Катерини, зараз вони із Віктором не планують другу вагітність, проте будуть не проти, якщо це все ж таки станеться.

"Кожне друге питання про вагітність. Спеціально не плануємо, а там, як буде", - відповіла Реп'яхова.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, що зараз подружжя виховує спільного сина Михайла, якому цьогоріч виповнився рочок. Також Віктор Павлік мав трьох дітей від попереднього шлюбу - доньку Христину, сина Олександра та старшого сина Павла, який помер 2020 року через рак кісток.

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