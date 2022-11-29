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Дружина Віктора Павліка відповіла, чи планує подружжя другу вагітність

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Дружина Віктора Павліка відповіла, чи планує подружжя другу вагітність

Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова з сином / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Блогерка відповіла на запитання підписників.

Дружина українського співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова, відповіла, чи хоче подружжя другу дитину. 

У сторіз в Instagram Катерина вирішила відповісти на запитання своїх підписників. Так, хтось з користувачів поцікавився, чи є плани у зіркової родини мати другу спільну дитину.

За словами Катерини, зараз вони із Віктором не планують другу вагітність, проте будуть не проти, якщо це все ж таки станеться. 

"Кожне друге питання про вагітність. Спеціально не плануємо, а там, як буде", - відповіла Реп'яхова. 

© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, що зараз подружжя виховує спільного сина Михайла, якому цьогоріч виповнився рочок. Також Віктор Павлік мав трьох дітей від попереднього шлюбу - доньку Христину, сина Олександра та старшого сина Павла, який помер 2020 року через рак кісток. 

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