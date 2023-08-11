Дружина Віктора Павліка відповіла, чому вийшла за нього заміж попри велику різницю у віці

Дружина артиста Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова, заговорила про різницю у віці зі своїм чоловіком.

Зіркове подружжя часто зіштовхується з різними думками щодо їхнього союзу. Так, у Instagram-stories фани поцікавилися в Катерини, чому вона вийшла заміж за чоловіка, який вдвічі старший за неї.

У відповідь дружина співака зазначила, що вік жодним чином не впливає на їхні стосунки і вони з Віктором Франковичем кохають одне одного.

"Не знаю, що відповісти. Чому Вітя, а не Петя? Або чому Вася, а не Сашко? Тому що напевно доля. Тому що ми випадково зустрілися. Тому що ми були потрібні одне одному. Тому що ми полюбили одне одного. Вік мого чоловіка жодним чином не впливає ні на що", - сказала Катерина.

Віктор Павлік з сином / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, що дружина Віктора Павліка цього року виповнилося 29 років, в той час як він грудні має відсвяткувати 58 день народження. Однак зіркове подружжя не зважає на думку суспільства та різницю у віці та живе щасливим життям, а також виховує дворічного сина Михайла.

На нещодавно Катерина влаштувала сюрприз чоловіку та здивувала його оригінальним подарунком.

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