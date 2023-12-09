Дружина Віктора Павліка відповіла, чому її чоловік відмовився від операції на серці

Дружина українського співака, блогерка Катерина Реп'яхова відверто поділилася, чому її чоловік Віктор Павлік відмовився від операції, яка була запланована на осінь 2023 року.

У своєму фотоблогу блогерка часто відповідає на запитання своїх прихильників. Так, юзерів занепокоїв стан здоров'я її чоловіка. Після низки обстежень у нього було виявлені серйозні проблеми з серцевим клапаном. Втім, співак не поспішає робити планову операцію.

Реп'яхова зазначила, що 57-річного артиста ніколи не турбували ніякі прояви хвороби. А проблеми з серцем виявили випадково. До того ж вона розповіла, що це у Павліка може бути спадковим. Оскільки його мама також має вроджені вади серця. За словами Катерини, найрідніша людина Віктора живе з такою недугою вже 80 років. Тому подружжя поки не бачить проблеми у відтермінуванні хірургічного втручання.

Катерина Реп'яхова відповіла на запитання про здоров'я її чоловіка Віктора Павліка / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп'яхова зізналася, що її чоловік Віктор Павлік відмовився від операції на серці. За висновками лікарів, один з його серцевих клапанів припинив виконувати свої функції, тому його треба змінювати на штучний.

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