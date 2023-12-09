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Дружина Віктора Павліка відповіла, чому її чоловік відмовився від операції на серці

Дружина Віктора Павліка відповіла, чому її чоловік відмовився від операції на серці

Автор
Валерія ГажалаВалерія Гажала
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Дружина Віктора Павліка відповіла, чому її чоловік відмовився від операції на серці

Віктор Павлік з дружиною / Фото: instagram.com/repyahovakate

Артист має серйозні проблеми зі здоров'ям.

Дружина українського співака, блогерка Катерина Реп'яхова відверто поділилася, чому її чоловік Віктор Павлік відмовився від операції, яка була запланована на осінь 2023 року.

У своєму фотоблогу блогерка часто відповідає на запитання своїх прихильників. Так, юзерів занепокоїв стан здоров'я її чоловіка. Після низки обстежень у нього було виявлені серйозні проблеми з серцевим клапаном. Втім, співак не поспішає робити планову операцію.

Реп'яхова зазначила, що 57-річного артиста ніколи не турбували ніякі прояви хвороби. А проблеми з серцем виявили випадково. До того ж вона розповіла, що це у Павліка може бути спадковим. Оскільки його мама також має вроджені вади серця. За словами Катерини, найрідніша людина Віктора живе з такою недугою вже 80 років. Тому подружжя поки не бачить проблеми у відтермінуванні хірургічного втручання.

Катерина Реп'яхова відповіла на запитання про здоров'я її чоловіка Віктора Павліка / © instagram.com/repyahovakate
Катерина Реп'яхова відповіла на запитання про здоров'я її чоловіка Віктора Павліка / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп'яхова зізналася, що її чоловік Віктор Павлік відмовився від операції на серці. За висновками лікарів, один з його серцевих клапанів припинив виконувати свої функції, тому його треба змінювати на штучний. 

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