Дружина Віктора Павліка відповіла, де зараз її сестра, яка з родиною мешкає в атакованому Ізраїлі

Ранком 7 жовтня світ сколихнуло серйозне загострення військового конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС. Бойовики атакували країни сотнями ракет і прорвали оборону на півдні.

Несподівана новина неабияк налякала дружину співака Віктора Павліка, блогерку Катерину Реп'яхову, адже у Ізраїлі мешкає її рідна сестра разом з родиною.

У своїх Instagram-stories Катерина вийшла на зв'язок з шанувальниками та відповіла, чи у безпеці її рідні. За словами блогерки, її сестра з дітьми та чоловіком мешкає за 68 кілометрів від епіцентру події.

"Дякую вам за кожне повідомлення. Сестра на шабаті без зв'язку. Але подзвонили іншим родичам, в їхньому місті все нормально. Весь цей жах в 68 кілометрах від сестри. Для Ізраїлю це вважається далеко", - написала Катерина

Фото: instagram.com/repyahovakate

Проте зараз Катерина не знає усіх подробиць того, що відбувається в країні. Як поділилася дружина Павліка, її сестра з рідними вирушила на шабат (традиційна єврейська субота), тому до самого вечора із нею не буде зв'язку.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Окрім того, Катерина висловила свою підтримку усім мешканцям Ізраїлю у цей непростий момент.

"Тримайся, наш ріднесенький Ізраїлю! Скільки ти всього пережив! І це витримаєш", - написала блогерка.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, що вранці 7 жовтня по Ізраїлю було завдано масованого ракетного удару зі сторони сектору Газа, а до країни проникли палестинські бойовики. Бойове угруповання ХАМАС взяло на себе відповідальність за напад. В той же час збройне крило угрупування заявило, що випустило п'ять тисяч ракет за 20 хвилин.

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