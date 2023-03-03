Дружина Віктора Павліка відповіла на чутки про те, що співак полишив онкохворого сина перед його смертю

Катерина розповіла, що до останнього артист був поруч з хлопцем.

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, розвіяла чутки, що ходять навколо їхньої родини.

У Instagram обраницю артиста запитали про те, чи дійсно Павлік полишив під час онкохвороби свого сина Павла, який пішов з життя у серпні 2020 року. Катерина запевнила, що усі ці закиди - брехня і співак до останнього залишався поруч із сином та турбувався про нього.

"Повністю все лікування - від організаційних до фінансових питань - було на Вікторі. І до останнього дня чоловік був поруч", - написала Репяхова.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Блогерка зауважила, що не може розповідати усіх подробиць цієї страшної трагедії в їхній родині. Однак вона запевнила, що її чоловік робив для сина усе можливе і до сьогодні щотижня навідується на могилу до Павла.

"Там багато є чого розповісти, але думаю, що я ніколи цього не зроблю. Скажу тільки так. Віктора можна вважати поганою людиною де завгодно, тільки не в цій ситуації. До сьогодні - кожну неділю Віктор на кладовищі", - додала Репяхова.

Павло Павлик / Фото: facebook.com/profile.php?id=100004387759464

Як відомо, син Віктора Павліка та його ексдружини Лариси Созаєвої страждав на рак хребта. 2018 року у хлопця почали відмовляти ноги, після чого лікарі спантеличили родину жахливим діагнозом - саркома. Після 18 курсів хіміо- та променевої терапії хвороба відступила, але через деякий час повернулася знову і забрала життя 21-річного Павла.

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