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Дружина Віктора Павліка відповіла на чутки про те, що співак полишив онкохворого сина перед його смертю

Дружина Віктора Павліка відповіла на чутки про те, що співак полишив онкохворого сина перед його смертю

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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573
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Дружина Віктора Павліка відповіла на чутки про те, що співак полишив онкохворого сина перед його смертю

Фото: facebook.com/vpavlik100

Катерина розповіла, що до останнього артист був поруч з хлопцем.

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, розвіяла чутки, що ходять навколо їхньої родини.

У Instagram обраницю артиста запитали про те, чи дійсно Павлік полишив під час онкохвороби свого сина Павла, який пішов з життя у серпні 2020 року. Катерина запевнила, що усі ці закиди - брехня і співак до останнього залишався поруч із сином та турбувався про нього. 

"Повністю все лікування - від організаційних до фінансових питань - було на Вікторі. І до останнього дня чоловік був поруч", - написала Репяхова.

© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate

Блогерка зауважила, що не може розповідати усіх подробиць цієї страшної трагедії в їхній родині. Однак вона запевнила, що її чоловік робив для сина усе можливе і до сьогодні щотижня навідується на могилу до Павла.

"Там багато є чого розповісти, але думаю, що я ніколи цього не зроблю. Скажу тільки так. Віктора можна вважати поганою людиною де завгодно, тільки не в цій ситуації. До сьогодні - кожну неділю Віктор на кладовищі", - додала Репяхова. 

Павло Павлик / © facebook.com/profile.php?id=100004387759464
Павло Павлик / Фото: facebook.com/profile.php?id=100004387759464

Як відомо, син Віктора Павліка та його ексдружини Лариси Созаєвої страждав на рак хребта. 2018 року у хлопця почали відмовляти ноги, після чого лікарі спантеличили родину жахливим діагнозом - саркома. Після 18 курсів хіміо- та променевої терапії хвороба відступила, але через деякий час повернулася знову і забрала життя 21-річного Павла.

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Дата публікації
Перегляди
573
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