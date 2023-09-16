Дружина Віктора Павліка відповіла на закиди, що залежить від популярності чоловіка

Дружина співака Віктора Павліка - Катерина Реп'яхова - відреагувала на закиди про те, що не змогла б побудувати популярний блог без відомості свого чоловіка.

У сторіз в Instagram блогерка розповіла, як починала вести свої соцмережі і намагалася здобути успіх без імені Павліка.

"Можливо мене і знає кожен другий, завдяки моєму чоловіку. Але! Але любить і довіряє мені мої 35-40 тисяч людей. Люди, які зі мною кожного дня. І я завдячую цим тільки собі", - написала Катерина.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Реп'яхова пригадала, як тільки починала розвивати свої соцмережі та почала вкладати в них перші кошти. Катерина зізнається, що була готова до витрат та труднощів, адже дуже хотіла просуватися в Instagram.

"Я мріяла про блог. Я хотіла вести блог. Я вчилася цьому, вкладала великі гроші в просування. Тому він виник не само собою, а тому що я наполегливо до цього йшла. Я почала вчитись на початку карантину купляла дорогі курси. Було тривожно, тому що я не знала, коли зможу заробити наступні гроші. Тільки зараз я розумію, що все правильно я робила. Найкраще інвестиція - це інвестиція в свої знання. Ніколи не економте гроші на своїх знаннях. Це те, що з вами буде назавжди", - поділилася Катерина.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Загалом, на початку свого блогу дружина Павліка витрачала понад 120 тисяч гривень на рекламу в інших відомих інфлюенсерів. Весь цей час, за словами Катерини, чоловік підтримував її.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Однією з основних причин завести блог, як каже Катерина, було бажання не залежати від інших. За словами блогерки, зараз у будь-якому випадку вона зможе забезпечувати себе сама. До того ж, зараз блог допомагає й продавати квитки на концерти Павліка.

"Я можу довго розповідати, як добре, що я маю блог. Але приведу тільки декілька прикладів. Блог - це моя фінансова незалежність. Блог - це моя моральна підтримка. Блог - це моя мотивація. По статистиці 30% концертів у ВП відбувається завдяки моєму блогу. Дуже багато людей не дооцінювали творчість/голос/роботу мого чоловіка. І я щаслива відкрити його для своєї аудиторії", - написала Катерина.

Фото: instagram.com/repyahovakate

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